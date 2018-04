PALERMO - "Ho voluto verificare già oggi i protocolli adottati, soprattutto nel catanese e ho ritenuto utile un confronto con specialisti e dirigenti sanitari, anche in vista del tavolo regionale che si riunirà martedì 10 aprile e servirà ad estendere le linee guida a tutti i territori della Sicilia e determinare, insieme agli uffici prevenzione delle Asp, un monitoraggiodaz delle vaccinazioni". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza al termine dell'incontro sui casi di morbillo che si è tenuto all'Ospedale Garibaldi di Catania."Siamo alla fine di una curva iniziata in altre regioni - ha detto Razza - ma non penso si possa parlare di 'caso Sicilia'. E' chiaro che da parte della Regione Siciliana ci sarà la massima attenzione nell'individuare i protocolli corretti. D'altra parte l'appello che la Regione rivolge a tutti i soggetti non ancora vaccinati è di prendere contatto con il proprio medico di famiglia e valutare l'opportunità di rivolgersi alle Asp per la vaccinazione".