PALERMO - Il liceo "Galileo Galilei" di Palermo ha vinto la finale del format televisivo “Per Un Pugno Di Libri”. La classe V H, coordinata dalle professoresse Angela Cerami ed Elisa La Scala, si è sfidata con gli studenti del Liceo Classico "Carducci" di Milano nella nota trasmissione di Rai3 condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles. La finale, risultata da una gara che ha visto partecipare 22 Licei provenienti da tutta Italia, oltre ai tradizionali giochi di cultura letteraria e di linguistica stabiliti, prevedeva l'attenta analisi del "Riccardo III" di Shakespeare."Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto da questa splendida classe! E lo sono doppiamente perché testimonia non solo la loro bravura e il loro impegno ma anche e soprattutto la generosità e la professionalità di docenti di un liceo, il Galilei, che sollecitano e promuovono il merito e le eccellenze, che sanno farsi carico delle difficoltà di ciascuno e sanno dare e ridare fiducia in sé stessi e nel gruppo classe", ha detto Rosa Maria Rizzo, dirigente scolastica del liceo "Galilei".Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricevuta la notizia ha così commentato: "La vittoria della classe V H del Liceo "G. Galilei" è l’ulteriore conferma del protagonismo nazionale degli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Palermo che si sono distinti e continuano a farlo grazie agli studenti, consapevoli e motivati dal loro valore e dalla loro passione, e grazie ai loro insegnati, impegnati quotidianamente con entusiasmo e dedizione nella loro missione. A tutti loro vanno le mie congratulazioni per il risultato raggiunto e il mio apprezzamento per la preparazione che hanno mostrato, risultato che contribuisce ad aggiungere valore alla Città Metropolitana di Palermo".