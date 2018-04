PALERMO - "E se fosse l'amministrazione, mantenendo la paralisi Rap a provocare il fallimento per aprire ai privati? Io lavoro per salvare l'azienda Pubblica,che con la differenziata cambi marcia e crei servizi, qualità della vita e lavoro". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione in Consiglio comunale, sull'emergenza rifiuti a Palermo. "Va registrato il nervosismo - aggiunge -, evidente nelle ultime note stampa, dell'amministrazione che non sapendo risolvere il problema, come sempre, preferisce adottare la formula (ormai abusata) di dare la colpa sempre agli altri gettando ombre e sospetti. Io non credo che i palermitani credano più a questo schema ed hanno individuato i veri responsabili della cattiva gestione dei rifiuti".Ferrandelli sottolinea che "il sindaco è la prima autorità sanitaria locale ed è il responsabile dell'igiene pubblica, nonché colui che nomina i vertici delle aziende e ne controlla i bilanci". "La mia posizione infatti è sempre stata molto chiara: salvaguardare la gestione pubblica di Rap, senza far perdere soldi ai cittadini che pagano i servizi e che di fatto sono proprietari dell'azienda ed anche ai suoi creditori; rilanciare l'azienda con la differenziata spinta impiegando il personale già in carico presso la Srr e determinando così negli anni guadagni ed un progressivo abbassamento delle tasse".