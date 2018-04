Secondo i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e i carabinieri, sta parlando di Salvatore Sorrentino e Francesco Colletti, volti conosciuti alle cronache giudiziarie che - è Del Giudice a informare Formoso - stanno scontando una condanna nel cercare di Benevento. “…peccato che se n'è andato perché dovevo dirgli una cosa... diglielo al signoo… Colletto - dice Formoso - e io ci posso mandare una cosa a questo… vorrei mandargli a dire… fargli un conto… un conto economico…”.

mettiti questo coso nella tasca e poi te lo leggi… levati qua per ora…”. Pietro Formoso infila la mano nella tasca dei pantaloni e passa un foglietto all'avvocato Alessandro Del Giudice. Il legale ha fatto da cerniera fra l'uomo arrestato oggi per mafia e i suoi uomini? Si è occupato degli affari di Formoso, considerato il boss di Misilmeri?La posizione dell'avvocato è ancora al vaglio della Procura della Repubblica. I colloqui sono stati registrati nel carcere Pagliarelli dove Formuso era allora detenuto.“… Salvino se n'è andato? … il boss non è uscito? sempre qua Salvino è?... e l'altro amico tuo… il signor Francesco?…”.che “il diverso rapporto esistente tra l'avvocato Del Giudice e Formoso trovavano un definitivo riscontro nel diretto coinvolgimento del legale nelle attività criminali del suo assistito. “… lui mi serve solo per cose tecniche non mi serve per altro…”, dice Formoso che sempre nel 2014 sollecita il legale affinché si prodigasse per recuperare alcuni crediti: “… poi mi devi sbrigare un’altra... mi deve dare seimila euro perché era una cosa di seimila euro...”.uomo di Corso dei Mille, già condannato per mafia, per recuperare i soldi. Aveva comprato una fornitura di champagne, ma ritenendola di scarsa qualità pretendeva la restituzione del denaro. In effetti la notizia arriva a Teresi. Ed è anche per questo che la posizione del legale è al vaglio dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca.