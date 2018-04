Il sindaco della cittadina ennese, Maria Greco, invitata a un'assemblea del comitato 'No Discarica', ha rivelato: "Mi sono informata con la Sogin (la società che si occupa dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, ndr) sul deposito delle scorie radioattive e anche se la mappa non è stata approvata, il nostro territorio sarebbe stato escluso", le parole del sindaco, riportate dal quotidiano 'La Sicilia'. All'incontro, cui avrebbe dovuto partecipare anche l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ha dovuto rinunciare per impegni legati all'emergenza morbillo, erano presenti anche i deputati nazionali e regionali del Movimento cinque stelle: Andrea Giarrizzo, Fabrizio Trentacoste ed Elena Pagana: "Faremo il possibile per dare voce ai cittadini di Agira, portando anche a Roma la questione", afferma Trentacoste.