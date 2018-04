Era una vera e propria bomba ecologica quella individuata dalla polizia municipale di Carini, guidata dal comandante Marco Venuti, in via Torretta. L'area di cinquemila metri quadrati, completamente recintata, veniva da tempo utilizzata come discarica.Individuato anche un piccolo fabbricato di cinquanta metri quadrati in cui si trovavano maiali e galline, successivamente visitati dai veterinari che hanno comunque escluso il maltrattamento. L'area è stata interamente sequestrata, mentre è stato denunciato a piede libero S.F, di 50 anni.- dice Venuti - non ci fermeremo all'illecito conferimento dei rifiuti domestici, per il quale ci avvaliamo di un moderno sistema di videosorveglianza e della collaborazione del personale della ripartizione servizi a rete. Intendiamo accertare e perseguire con costanza questi veri e propri ecocrimini. La zona in questione - sottolinea - è tutelata per il vincolo fluviale, il torrente Gugliotta è infatti confinante. Le conseguenze provocate dalla presenza di bombe ecologiche del genere possono dunque essere gravissime".