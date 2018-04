SIRACUSA - È stato ritrovato senza vita il corpo di Santo Mirabella, 71enne di Brucoli, borgo marinaro di Augusta, nel Siracusano, da dove l’uomo, un ex pescatore in pensione, era scomparso giovedì mattina. Dopo tre giorni di incessanti ricerche, con un dispiegamento corposo di forze da parte di vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri di Augusta, nella tarda serata di domenica il corpo dell’uomo è stato ritrovato a circa due chilometri dal luogo della sparizione, in contrada Capo Campolato alto, all’interno di una cava. Di certo, per il momento, c’è solo che non si sarebbe trattato di una morte violenta.Non è ancora chiaro se la morte sia stata causata dalle ferite di una ipotetica caduta o da un malore: la prima ispezione cadaverica è stata effettuata dal medico legale Francesco Coco in serata, dopo che il corpo del 71enne è stato trasportato dai soccorritori nell’obitorio dell’ospedale Muscatello di Augusta. Non si avevano più tracce dell’anziano, che viveva da solo anche se non distante dai parenti, da giovedì mattina. L’uomo era stato visto per l’ultima volta sul lungomare del borgo marinaro: alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona lo ritraevano a piedi, in jeans e con una canottiera bianca, l’abbigliamento con cui è stato ritrovato. Poco prima l’uomo era stato visto all’ufficio postale del paese: aveva ritirato la pensione e aveva portata a casa la somma. Questo aveva fatto escludere agli investigatori dell’Arma, allertati dai familiari giovedì dopo la scomparsa, l’ipotesi che l’uomo fosse stato rapinato.Toccherà al medico legale stabilire le cause del decesso. Sotto choc il piccolo borgo marinaro, ancora scosso dalla scomparsa di un altro suo abitante, anch’egli 71enne, Domenico Di Grusa, sparito nel nulla a fine gennaio in circostanze molto diverse e per nulla collegate. Era uscito in barca e non è stato ancora ritrovato.