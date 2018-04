PALERMO - Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo rilancia il CinemaDays, l’iniziativa che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017 ha portato al cinema 8 milioni di persone a un prezzo speciale.. Politeama Multisala, Igea Lido, Multisala Aurora, Cityplex Metropolitan, Multiplex Planet La Torre e Uci Cinemas Palermo: queste le sei sale di Palermo che aderiranno alla promozione in questione.Il successo registrato negli ultimi due anni porterà inoltre a replicare l’acclamata iniziativa in altri due periodi, ovvero dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre; escluse le visioni in 3D, che godranno tuttavia di tariffe agevolate, comunicate direttamente al momento dell’acquisto del biglietto.Infine, appuntamento con il CinemaDays 2018 anche in agosto, dal 9 al 15, con la settimana interamente dedicata alle anteprime della nuova stagione cinematografica.