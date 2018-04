522 mila euro dai conti correnti dei coniugi Lo Cascio.

Le indagini che hanno portato all'arresto di Pietro Formoso e di altre cinque persone aprirebbero uno squarcio sulla gestione del mercato dell'oro usato.si sono concentrati sugli affari di Angelo Lo Cascio e della moglie Dalila Garofalo. Sono proprietari dei negozi di via Cuba, corso Tukory, via Armando Diaz e via Imperatore Federico, a Palermo, e in piazza Santa Teresa, a Misilmeri., esploso a partire dal 2005 quando sono schizzate le quotazioni del metallo prezioso. I "compro oro" acquistano gli oggetti dai cittadini - la crisi ne ha fatto un fenomeno di massa - per poi rivenderli a privati oppure a grossisti che li fondono per nuove lavorazioni. In entrambi i casi la vendita deve essere annotata, documento di identità alla mano, in un apposito registro di pubblica sicurezza e resa tracciabile mediante pagamenti con bonifici o titoli di credito.Contanti che nel caso dei coniugi Lo Giudice sono stati versati e prelevati in grosse quantità dai loro conti correnti. Per lo più con banconote da 500 euro. I finanzieri hanno poi rilevato la “discrepanza tra l’enorme mole di denaro versato e le fonti di reddito dagli stessi dichiarate, segno evidente della presenza di ricavi non contabilizzati derivanti dall'esercizio dell’attività imprenditoriale svolta nel settore aurifero".“… io vedi che quando ho aperto i due negozi che eravamo io e mia moglie che ci dividevamo mezza giornata... io vedi che arrivavo a guadagnare duecentoventi mila euro al mese... perché poi io compravo appartamenti, case, terreni, la casa di mia madre, quella a Palermo, da me gli ho speso altri 300 mila euro, vedi che io ero arrivato al punto che all'ultimo ho detto non devo fare più niente. A mia madre, vedi che in due mesi gli portai 450 mila euro madre dice 'ma come minchia fai?'”.nelle dichiarazioni dei redditi dei coniugi che gli immobili li hanno acquistati davvero, a cominciare da quello in cui hanno realizzato la sala trattenimenti "Rexton".ha convinto il giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello a disporre il sequestro di