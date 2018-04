Avvenimenti previsti per lunedì 9 aprile in Sicilia.1) TRAPANI - Camera di Commercio I.A.A., ore 10:00 Nell'ambito del Progetto Nazionale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni", incontro sul tema "Alternanza Day 2018".2) MESSINA - VIA ORATORIO SAN FRANCESCO 5, ore 10:00 Conferenza stampa dell'on. Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina, insieme agli assessori designati Salvatore Mondello, Dafne Musolino e Enzo Roberto Trimarchi per discutere di attivita' ed aree produttive, in particolare mercati ed aree industriali ed artigianali. Sarà anche presentato un progetto di riqualificazione dei mercati cittadini.3) AGRIGENTO - ex Collegio dei Padri Filippini di via Atenea, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell'accordo di partenariato turistico culturale "Viaggio nella bellezza dei paesaggi di Girgenti" sottoscritto tra il Fai-Giardino della Kolymbethra ed i Musei Civici di Agrigento. Introduzione di Beniamino Biondi, assessore comunale al Centro Storico e presentazione dell'accordo di Giuseppe Lo Pilato, direttore Kolymbethra.4) PALERMO - Teatro Politeama, ore 17:15 Nell'ambito della rassegna Macchina dei sogni - I settant'anni di Mimmo Cuticchio sarà in scena lo spettacolo "Cunto/Concerto A singolar tenzone" di Giacomo Cuticchio Ensemble.5) AGRIGENTO - Circolo Empedocleo, ore 18:30 Alberto Todaro presenta il libro "Ce la so! Viaggetto semiserio nella parlata agrigentina ed altre storie giurgintane". Edizioni Montelusa.6) MESSINA - Marina del Nettuno, ore 18:30 Prima edizione del Marina del Nettuno Gourmet, l'evento, organizzato assieme al giornale enogastronomico "cronache di gusto". Sfileranno assieme ad alcuni dei migliori cuochi siciliani, i migliori vini Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari.7) PALERMO - Supercineclub del Rouge et Noir, ore 21:00 Proiezione del film di Luis Buñuel "L'angelo sterminatore", in lingua originale con sottotitoli in italiano e in versione inedita senza tagli. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa.