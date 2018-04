PALERMO - Col personale in organico il Fondo pensioni della Regione siciliana non è più in grado di portare a termini tutti gli adempimenti. Così il commissario straordinario del Fondo, Alessandro Ferrara, si è rivolto al dipartimento della Funzione pubblica chiedendo aiuto. Servono 37 persone, 17 funzionari e 20 istruttori. Il dipartimento, a firma del dirigente generale Rosalia Pipia, quindi ha diramato una nota ai dipendenti regionali per acquisire la disponibilità al trasferimento al Fondo. Un problema quello della mobilità interna del personale della Regione sollevato nei giorni scorsi dal presidente Nello Musumeci.