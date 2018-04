PALERMO - In carcere Pietro Formoso c'è finito tante volte. Rapine, armi, droga ma niente mafia. Le cose sono cambiate: da oggi la Procura di Palermo gli contesta di avere svolto il ruolo di guida della famiglia mafiosa di Misilmeri.

Per i primi Salvatore e Sandro Lo Piccolo, boss di San Lorenzo, che nei pizzini trovati nel covo di Giardinello, dove li arrestarono nel 2007, scrivevano al loro braccio destro Franco Franzese: "240 mila contanti (FORMOSO)".il primo ergastolano per omicidio e il secondo crivellato di colpi alla Zisa. Lo chiamavano "formaggio" e per l'"aranciata", cioè la droga, era a lui che ci si doveva rivolgere. Sempre i Di Giacomo facevano riferimento allo scontro che "formaggio" aveva avuto con Filippo Bisconti quando si seppe che Formoso aveva affiliato nuovi uomini d'onore.non riscossi: il potere di Formoso si sarebbe manifestato in diverse occasioni. Fino alla nuova ordinanza di custodia cautelare. Stavolta per mafia.