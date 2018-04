Sul posto sono sopraggiunti tramite l’elisoccorso i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del centauro.

Un evento che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato su quella strada: il collegamento SS190 fra Riesi e Sommatino è al centro di numerose polemiche già da tempo per essere stato sede di diversi sinistri.

Ancora sangue sulle strade siciliane, ancora un incidente mortale. Un impatto fatale, nella giornata di ieri, ha ucciso il quarantaduenne Gaetano Malacasa di Caltanissetta, sulla strada fra Sommatino e Riesi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida del proprio ciclomotore quando è sopraggiunto lo scontro con un furgone per cause ancora da chiarire. Bisognerà, infatti, attendere maggiori accertamenti per avere un quadro più chiaro della dinamica.nella sua città, proprio a causa della grande passione per le moto. Familiari e amici sono sotto choc per l'incidente che ha strappato il motociclista ai suoi cari.