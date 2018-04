Stando alle prime informazioni, anche l'autista dell'altro veicolo coinvolto, 49 anni, è di origini siciliane: è rimasto ferito. Dal comando provinciale dei carabinieri di Foggia non sono ancora state diffuse le identità delle vittime, anche perché - spiegano - le operazioni sono ancora in corso.

. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che si trovano sul luogo dell'incidente per i rilievi, due auto, una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento.che viaggiava a bordo della Ford. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco che stanno procedendo al recupero dei corpi.Questa la nota dell'Anas: "Anas comunica che, a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 8,100 della Tangenziale di Foggia (SS673), il traffico è rallentato, con code, in entrambe le direzioni; lungo la tratta a quattro corsie si è resa necessaria l'istituzione di un restringimento della carreggiata allo scopo di agevolare gli interventi dei soccorsi e delle Forze dell'Ordine. L'incidente, uno scontro frontale tra due auto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il decesso di tre persone ed il ferimento di un'altra. Sul posto è presente personale Anas, del 118, dei vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine allo scopo di regolamentare la viabilità e di ripristinare la regolare circolazione, in tempi brevi, anche a seguito delle attività di rimozione dei mezzi e delle operazioni di pulizia del piano viabile".