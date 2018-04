La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: un atto dovuto. Le indagini continueranno per chiarire la storia.

Quando sposi un giornalista ti devi aspettare che potrà morire. Non che la morte non sia una compagna di viaggio per tutti. Sorella morte diceva Francesco. Lo è per tutti. Anche se la occultiamo. Anche se decidiamo che non ci sia, come se fossimo fatti di plastica. Come se non ci trasformassimo mai in ossa e polvere. La morte invece va presa per mano".

Sarebbe morto per una emorragia cardiaca Mauro Pianta, il giornalista torinese colpito da un attacco di cuore mentre si trovava all'ospedale Molinette: si era sottoposto a una gastroscopia. È quanto è emerso dall'autopsia.La moglie di Mauro, qualche giorno fa, ha scritto una lettera al marito morto, pubblicata su 'La Stampa': "