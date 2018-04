A dare il benvenuto a bordo per festeggiare insieme ufficialmente l'estate di Msc Crociere a Palermo era presente anche Beppe Lupelli, Area Manager Puglia e Sicilia. La nave, arrivata nel porto per la prima volta lunedì di Pasquetta, vi farà scalo ogni lunedì per 27 volte, fino al 1 ottobre.arrivando a movimentare quasi 280.000 crocieristi grazie a 56 scali in 12 mesi. Nella stagione invernale che si è appena conclusa abbiamo avuto Msc Meraviglia, adesso arriva Msc Divina che invece resterà per tutta l'estate e successivamente tornerà Msc Meraviglia per le crociere della stagione invernale 2018/2019. A queste si aggiunge lo scalo di Msc Musica che a marzo ha effettuato una sosta a Palermo durante la crociera di ritorno dal Sud America. Ma Palermo resterà al centro della programmazione anche nel prossimo anno, quando arriverà a Palermo anche la nuova nave Grandiosa che entrerà in servizio a novembre del 2019".con due colossi come la Divina e la Meraviglia che movimenteranno circa 265 mila crocieristi, quasi la metà dell'intero traffico - commenta il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti -. Dispiace non poter ancora essere accoglienti come vorremmo ma ormai lo stallo riguarda il passato, la storia del presente racconta, finalmente, la ripartenza dei lavori al molo Vittorio Veneto e alla stazione marittima, oltre alla demolizione dei sili sul molo Piave e dei corpi bassi su via Crispi per permettere allo sguardo di spaziare oltre i confini portuali. Si tratta di passi obbligati per riqualificare l'offerta portuale e rendere il porto all'altezza delle navi che lo scalano e della città che rappresenta".