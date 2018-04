“Nadia anche se manchi stasera alle Iene, io sono qui a guardare il tuo programma. Cura la salute prima di ogni cosa”, così una “seguace” della conduttrice su Fb.

“Tutta Italia ti stima, ritorna con la tua grinta di sempre”, aggiunge un altro utente.

Tanti, poi, sono stati i commenti-testimonianza, di persone che hanno scritto di condividere con la Toffa l’esperienza di una malattia simile e le relative cure: “Forza Nadia, immagino cosa stai affrontando avendolo vissuto con mia sorella lo scorso anno. Ti faccio un enorme in bocca al lupo”. “Io a fine mese finisco la radioterapia e festeggio il primo anno di rinascita (dalla prima chemio neoadiuvante). Ti capisco, forza Nadia”.

che hanno inondato l’ultimo post su Facebook di Nadia Toffa. La conduttrice di Italia 1, famosa per le sue apparizioni nel programma “Le Iene”, aveva infatti comunicato la sua assenza nel programma Mediaset, perché “provata dalle cure” a cui si sta sottoponendo, nel percorso di guarigione da un tumore. Una malattia vissuta a stretto contatto con i colleghi, gli spettatori, i fan e tutto il popolo della rete, rimasto con il fiato sospeso a seguire la vicenda.“Anche i guerrieri come te hanno bisogno di una pausa, tornerai presto a colorare il look total black delle Iene”.ci sono pure i critici nei confronti della conduttrice di Italia 1: “Ma non eri tu quella che diceva di essere guarita in due mesi grazie alla qualità dei medici e delle cure usate per te?". Voci isolate.