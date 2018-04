- La giunta regionale ha avviato il processo per la nascita in Sicilia di una, costituendo una cabina di regia fra i dirigenti generali del dipartimento alla programmazione, dei dipartimenti degli assessorati all’economia, al territorio e all’ambiente.La cabina di regia dovrà elaborare la proposta d’istituzione della Zes individuando le. Dette aree dovranno necessariamente includere ed essere connesse ai porti siciliani; è infatti richiesto che esista un nesso fra territori appartenenti alla zona e le aree portuali, la commissione dovrà così dimostrare tale legame indicando le infrastrutture di collegamento. Compito della task force sarà pure l'elaborazione di un piano di sviluppo strategico dove saranno indicati gli obiettivi, i criteri di valutazione dei risultati raggiunti e le forme di coordinamento fra gli enti coinvolti., che pure prevedeva il programma, la Zes è una zona a fiscalità di vantaggio e di semplificazione amministrativa per le imprese già esistenti nel territorio e per quelle che vorranno insediarsi., impianti e attrezzature da destinare all’attività produttiva all’interno di un piano di investimenti dal valore massimo di 50 milioni di euro. Gli investimenti dovranno essere svolti dalla data di riconoscimento della Zes fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta sarà del 20 % per le piccole imprese, del 15 % per le quelle medie e del 10% per le grandi. A coloro che beneficeranno delle agevolazioni fiscali sarà richiesto di restare in Sicilia per almeno sette anni dalla fine dell’investimento pena perdita del beneficio.