23 anni, ricoverato all’ospedale di Lilla dopo il malore durante la corsa Parigi-Roubaix. Il dramma si è verificato, ieri, a 125 km circa dal traguardo, nella località di Biastre, dove il corridore è caduto a terra colto da un infarto. I medici hanno subito cercato di rianimarlo tramite massaggio cardiaco, servendosi anche del defribillatore. Nonostante sia stato prontamente trasportato in ospedale con l’elisoccorso il ragazzo non è riuscito a superare la notte. A dare notizia della sua morte la sua squadra, la Veranda's Willems-Crelan, tramite un tweet. Nel comunicato il team chiede il silenzio sull’accaduto per lasciare alla famiglia il tempo necessario per affrontare al meglio il lutto. Nel frattempo la polizia francese ha aperto un’inchiesta.