PARTANNA (TRAPANI) - Il sindaco di Partanna, Nicola Catania, ufficializza la propria ricandidatura alle Amministrative del 10 giugno. A seguito di due incontri, già tenuti con i componenti della maggioranza politica che ha sostenuto per l’intero quinquennio l'Amministrazione, "è emersa la volontà unanime di proseguire il percorso intrapreso - si legge in una nota - e tenacemente perseguito nel segno della compattezza degli intenti, della continuità degli obiettivi e della coerenza politica e amministrativa"."Prendo atto del caloroso apprezzamento per l’impegno profuso espressomi in più contesti e da più voci - dice Catania - e confermo la mia disponibilità e la forte determinazione a continuare il percorso intrapreso insieme a chi mi ha appoggiato in questi anni ma, come sempre disponibile, senza preclusioni o pregiudizi di sorta, a creare le condizioni per un sempre maggiore coinvolgimento di nuove energie e giovani competenze".