Ultima operazione in ordine di tempo è l’abbattimento di un vecchio inceneritore nella zona a ridosso della costa. Su quei terreni nascerà a un parco a mare dotato di panchine e giardini.che prevede la demolizione di una centrale e di un depuratore che sorgono nella stessa area. Il nuovo parco a mare, che permetterà ai passeggeri di avvicinarsi al litorale, è inserito nel piano quadriennale di ristrutturazione dell’aeroporto e per realizzarlo si prevede di spendere un milione e duecentocinquantamila euro interamente finanziati da Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano. La progettazione dell’area è ancora in corso, e i lavori dovrebbero iniziare tra il 2019 e il 2020.