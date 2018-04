Ma mentre il Tmb mobile, il più piccolo che riesce a smaltire appena 600 tonnellate di rifiuti a fronte dei 900 di produzione reale della città, è già stato rimesso in funzione grazie ai tecnici stessi della Rap, per quello fisso, e più grande, ci vorranno ancora circa due settimane.

a partecipata oggi si smarca e cerca di tranquillizzare i cittadini: “Da stamattina gli operatori sono a lavoro - fa sapere Rap - la racconta giornaliera è stata conclusa senza intoppi e adesso faremo di tutto per far rientrare l'emergenza anche se non abbiamo la bacchetta magica. Sappiamo bene dove sono le difficoltà maggiori - continua la portavoce - ma ci vuole tempo e attrezzature specifiche, vanno impiegati altri mezzi più grandi come le pale per eliminare cumuli di rifiuti ingombranti”.

cassonetti e strade sono invase letteralmente dai rifiuti, su giornali e social network foto e video delle pessime condizioni in cui versa la città non si contano., “Il surplus del 30 per cento che non si riesce a smaltire - fa sapere l'azienda partecipata - determina situazioni di difficoltà soprattutto nelle zone della città per le quali la raccolta è antimeridiana”. Le le zone di cui parla Rap in questo passaggio sono davvero tante, ma soprattutto si tratta di quartieri dove spesso l'abbandono di rifiuti ingombranti e fuori norma è all'ordine del giorno. Si tratta delle zone dello Sperone, Villagrazia, Falsomiele, parte di Brancaccio, parte di Vergine Maria. E ancora parte del quartiere Leonardo da Vinci / Uditore, Villa Turrisi, passo di Rigano, parte Michelangelo, parte di viale Regione Siciliana Nord Ovest. Dopo la dura nota della Regione , inviata anche alla Procura di Palermo, che mette alla gogna Amministrazione comunale e vertici dell'azienda che gestisce i rifiuti e la replica al vetriolo del sindaco Leoluca Orlando, lProprio per questo per l'azienda di piazzetta Cairoli sarà una vera e propria manna dal cielo la partenza del progetto “Differenziata 2”, che va ad ampliare le zone del porta a porta anche nei quartieri Politeama-Marssimo. Questo che rappresenta il secondo step del programma prenderà il via domani e le vie interessate sono: via Aurispa, piazza Busacca, via Malaspina, piazza Virgilio, via Dante, piazze Castelnuovo e Ruggiero Settimo, vie Emerico Amari, Roma e Cavour, piazza Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Finocchiaro Aprile, piazze Sacro Cuore e Principe di Camporeale, via Serradifalco. Il conferimento dei rifiuti già attentamente smistati dai cittadini, si spera, dovrebbe eliminare una decina di tonnellate di immondizia indifferenziata dalle strade e dagli impianti già al collasso di Bellolampo. “I nostri operatori entro stasera rimuoveranno definitivamente tutti cassonetti dalle zone interessate - sottolinea Rap - chi volesse maggiori informazioni o non avesse ricevuto i kit familiari o condominiali potrà richiederli agli uffici di Palermo Ambiente in via Resuttana. Abbiamo lavorato tanto su questo progetto e siamo certi che darà un contributo importante per risolvere il problema rifiuti in città”.