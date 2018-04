Sono saliti sul cornicione di un grattacielo per farsi un selfie e per questo quattro ragazzi, tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati per procurato allarme dagli agenti delle 'volanti' della Questura di Padova. A chiamare il 113 è stato un passante che aveva visto dal basso alcune ombre muoversi sul cornicione di un grattacielo, posto sotto sequestro e per questo disabitato, nella zona industriale della città euganea. Gli agenti sono intervenuti, bloccando i quattro minori e portandoli in Questura, dove sono stati denunciati prima di essere affidati ai genitori. Ai poliziotti i ragazzi hanno detto che si era trattato di un gioco, e non avevano considerato il pericolo dell'azione. La 'bravata' è stata immortalata nei loro telefonini.