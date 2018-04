PALERMO - Partono da Palermo, dalla scuola Archimede nella centralissima piazza Castelnuovo, le manifestazioni che la Cisl lancerà in tutta Italia per esprimere il valore di coesione "di cui il mondo della scuola ha bisogno" e di cui la Cisl si fa portavoce. L’iniziativa lanciata nella mattinata dalla segretaria generale per il comparto scuola Maddalena Gissi ha preso il nome di #abbracciamolanostrascuola: un abbraccio simbolico agli edifici scolastici per testimoniare la necessità di superare gli individualismi con un approccio comunitario. Alla manifestazione hanno aderito un centinaio di docenti e rappresentanti delle figure operanti nel mondo della scuola "contro i ripetuti atti di violenza ai danni del personale scolastico perpetrati in questi giorni in vari istituti d'Italia, Palermo compresa".Qualche ora prima, la segretaria generale intervenendo al convegno “La scuola del territorio, la scuola della comunità in Sicilia” organizzato dalla Cisl aveva detto: “Parlare di comunità educante significa ragionare non solo dell'istituzione scolastica, ma del contesto in cui è inserita e per il quale agisce. In quest'ottica è necessario ragionare anche quando accadono vicende come quella della settimana scorsa, proprio qui a Palermo, con genitori che aggrediscono un insegnante. Solo l'ultimo, purtroppo, di una serie di episodi per i quali non basta la condanna, occorre fare qualcosa di più".