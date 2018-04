Dai quasi seicentomila euro del primo allo zero delle colleghe grilline, ecco la “classifica” degli inquilini dell’Ars. Nell'elenco dei deputati con un reddito dichiarato superiore ai centomila euro. Alle spalle di De Luca e De Domenico ecco nell'ordine: Claudio Fava, Misto, (190.446 euro); Roberto Lagalla, Popolari e autonomisti (174.0254); Orazio Ragusa, Forza Italia (143.378); Giorgio Assenza, Diventerà Bellissima (130.200); Gianfranco Miccichè, Forza Italia (113.983); Toto Cordaro, Popolari e autonomisti, (112.373); Stefano Pellegrino, Forza Italia (111.812); Nicola D'Agostino, Sicilia Futura (111.358);

Giuseppe Compagnone, Popolari e autonomisti (100.829).

Redditi tra i 50 e i 100mila euro

Riccardo Gallo, Forza Italia (98.471); Marco Falcone, Forza Italia (98.103); Giovanni Bulla, Udc (92.147); Bernadette Grasso, Forza Italia (90.287); Nello Musumeci, Diventerà Bellissima (89.334); Giuseppe Lupo, Pd (88.668); Mimmo Turano, Udc (85.345); Giovanni Di Mauro, Popolari e autonomisti (82.770); Carmelo Pullara, Popolari e autonomisti (82.414); Vincenzo Figuccia, Udc (81.655); Baldo Gucciardi, Pd (81.425); Luigi Genovese, Forza Italia (78.845); Nello Dipasquale, Pd (74.604); Riccardo Savona, Forza Italia (74.445); Francesco Cappello (74.180); Anthony Barbagallo, Pd (73.506); Giuseppe Gennuso, Popolari e autonomisti (72.936); Margherita La Rocca Ruvolo, Udc (72.807); Edmondo Tamajo, Sicilia futura (72.389); Angela Foti, M5s (71.139); Luisa Lantieri, Pd (71.123); Gianina Ciancio, M5s (70.967); Giancarlo Cancelleri, M5s (70.967); Sergio Tancredi, M5s (70.967); Giampiero Trizzino, M5s (70.967); Valentina Palmeri, M5s (70.967); Salvatore Siragusa, M5s (70.967); Stefano Zito, M5s (70.967); Luca Sammartino, Pd (68.770); Valentina Zafarana, M5s (68.692); Matteo Mangiacavallo, M5s (68.562); Tony Rizzotto, Misto (66.985); Antonello Cracolici, Pd (66.333); Giuseppe Milazzo, Forza Italia (66.170); Giuseppe Arancio, Pd (63.493); Marianna Caronia, Forza Italia (60.422); Tommaso Calderone, Forza Italia (54.578).

. Le più povere sono le neo deputate del Movimento cinque stelle Josè Marano ed Elena Pagana. Sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell'Assemblea regionale siciliana i redditi dei parlamentari di Sala d’Ercole.Giusy Savarino, presidente della commissione Ambiente, ha dichiarato nel 2016 appena 585 euro: si tratta della cifra più bassa tra chi ha percepito un reddito in quell'anno solare. Di poco superiore la dichiarazione dei redditi di Gaetano Galvagno, Fratelli d'Italia, con 1.690 euro. A seguire: Giovanni Cafeo, Pd, (4.160 euro); Antonio Catalfamo, Fratelli d'Italia (6.820); Giuseppe Galluzzo, Diventerà Bellissima (7.949), e Rossana Cannata, di Forza Italia (11.612). Ma c'è anche chi, nel 2016, non ha percepito alcun reddito: è il caso dei grillini Josè Marano ed Elena Pagana.Elenora Lo Curto, Udc (49.909); Elvira Amata, Fratelli d'Italia (49.847); Michele Catanzaro, Pd (46.731); Giuseppe Zitelli, Diventerà Bellissima (43.915); Alessandro Aricò, Diventerà Bellissima (42.297); Antonino De Luca, M5s (29.766); Roberta Schillaci, M5s (25.741); Stefania Campo, M5s (24.665); Giovanni Di Caro, M5s (22.483); Giorgio Pasqua, M5s (21.768); Michele Mancuso, Forza Italia (16.863); Nunzio Di Paola, M5s (15.697); Giuseppe Galluzzo, Diventerà Bellissima (7.949); Antonio Catalfamo, Fratelli d'Italia (6.820); Giovanni Cafeo, Pd (4.160) Rossana Cannata, Forza Italia (2.157) Gaetano Galvagno, Fratelli d'Italia (1.690) Giusy Savarino, Duiventerà Bellissima (585) Jose Marano, M5s (0) Elena Pagana, M5s (0) Luigi Sunseri (la certificazione rilasciata dall'Unità per le relazioni con il personale del Parlamento europeo non contiene il reddito del 2016).-----La precisazione di Rossana Cannata, di Forza Italia: "Per correttezza, tengo a precisare che l’importo relativo alla mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 è pari ad € 11.612 Ho già provveduto a segnalare l’errore agli Uffici Ars per quanto erroneamente pubblicato. Grazie Rossana Cannata".