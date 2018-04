Le modalità del Progetto “Case a 1 euro” saranno illustrate durante la conferenza stampa di presentazione che si svolgerà mercoledì 11 Aprile, alle ore 10:30, presso la sala stampa dell'assessorato regionale al Turismo. All’incontro con i giornalisti, presieduto dall’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, interverranno il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, il vicesindaco e assessore al Turismo Giuseppe Cacioppo e il vicepresidente nazionale dei Borghi più Belli d’Italia Giuseppe Simone.

SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) - Case in vendita a 1 euro anche nel “Borgo dei Borghi”. L’iniziativa è stata lanciata dall’Amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia (Agrigento), che nel 2016 ha vinto il titolo di Borgo più bello d’Italia. "Un modo per coniugare il recupero del patrimonio urbanistico e architettonico del centro belicino con il rilancio del turismo in un comune che registra anche l’investimento di un colosso nel settore dell’incoming alberghiero come Airbnb", si legge in una nota.All’interno di questo scenario - che negli ultimi cinque anni ha visto già l’acquisto di diverse case del centro storico da parte di cittadini italiani e stranieri, tra cui francesi, svizzeri, lituani, tedeschi, inglesi e ungheresi - la giunta comunale ha deliberato la vendita di 17 unità edilizie al prezzo simbolico di 1 Euro, con l’impegno a ristrutturarli entro un periodo massimo di tre anni. Si tratta di immobili - ubicati nel centro storico e nel caratteristico quartiere arabo dei sette vicoli - acquisiti al patrimonio Comunale e che verranno alienati attraverso un’asta pubblica.