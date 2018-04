ncredibile ma vero - scrie Gelarda su Facebook -, a poche settimane dall'avere riasfaltato corso Tukory, che sembrava un campo bombardato, ora stanno ponendo la fibra ottica. Oggi sono cominciati i nuovi lavori".

PALERMO - "Corso Tukory appena riasfaltato e oggi di nuovo 'sfossato'". Lo afferma il consigliere comunale del M5s a Palermo, Igor Gelarda. "IIl consigliere M5s rivela: "Con un ordinanza del 19 marzo sono stati autorizzati i lavori di Open fiber che sta seguendo Sirti. Mi sembra incredibile che dopo avere tanto lottato in consiglio comunale per risistemare questa strada, che sembrava essere stata appena bombardata, oggi si stiano facendo di nuovo i lavori. Bastava invertire i due lavori, prima Open Fiber e poi la risistemazione del manto stradale, con un risparmio economico anche notevoli per i cittadini e una limitazione di disagi". Secondo Gelarda "questa è la riprova che a Palermo non c'è programmazione di nulla. In consiglio comunale chiederemo conto e ragione di quello che accaduto - conclude - e se ci sono dei responsabili ne chiederemo le dimissioni".