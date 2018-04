Anche Morgano ieri è stato arrestato con l'accusa di estorsione

nel blitz di finanzieri e carabinieri.

Era una fornitura grossa: 100 mila euro in gioielli che che Morgano “deteneva presso la propria abitazione e di cui non mi è stata mai consegnata alcuna documentazione fiscale... voglio specificare che Morgano pretendeva da me 100.000 euro, cosa non vera in quanto io non avevo alcun debito nei suoi confronti e gli avevo pagato tutta la merce”.

Fino a quando non sarebbero iniziate le minacce: “… Pietro Morgano mi ha mandato delle persone, ovvero un certo Meli, che ha un autosalone in via Oreto Nuova di Palermo, assieme ad un certo Lorenzo D’Arpa, che in passato aveva un distributore di carburante in via Messina Marina, ora in uso ai cognati... sono venuti a cercarmi al supermercato di Altavilla Milicia, minacciandomi che si sarebbero portati tutta la merce che era nel supermercato se io non avessi pagato i 100.000,00 euro pretesi da Piero Morgano".

… oltre i seimila euro ci sono centomila euro che questo ci deve dare... che gli abbiamo tagliato il conto a sessanta… s’immischiarono un po’ di boss e glielo abbiamo tagliato a sessanta…".

ma i boss pretendevano il pagamento di 100 mila euro. C'è anche la denuncia dell'imprenditore nelle carte dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto per mafia di Pietro Formoso, considerato al vertice della famiglia di Misilmeri.una volta fuori dal carcere, aveva deciso di aprire una gioielleria a Gibellina, nel Trapanese. Era il 2003 e “in quel contesto ho conosciuto Pietro Morgano che era rappresentante di gioielli, e che è stato nostro fornitore…”.La cifra scendeva a 50 mila euro, di cui una parte pagata con degli assegni. Della vicenda Pietro Formoso parlava con l'avvocato Alessandro Del Giudice: "e incontrò il gioielliere. L'incarico di riscuotere i soldi sarebbe stato affidato a Paolo Dragna, pure lui da ieri in carcere. E Dragna si fece sotto: "... a me mi gonfia la minchia tutta questa situazione... se qualcuno vuole il morto io glielo do…perché vedi che io quando vengo da te… mi hanno autorizzato persone… io ammazzo… io sparo… io fucilate".