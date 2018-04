PALERMO - "Si tratta di un'indagine molto importante perché colpisce un'organizzazione criminale che favoriva l'ingresso di migranti irregolari interessati a un trasporto via mare sicuro e disposti a pagare cifre più alte rispetto ai tradizionali viaggi sui barconi o a evitare qualunque forma di controllo ed identificazione all'arrivo. Anche per questa ragione non può escludersi, ma non vi sono elementi precisi al riguardo, che potessero approfittarne anche soggetti pericolosi". Lo dice il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi in merito all'inchiesta della dda che ha scoperto un'organizzazione criminale che gestiva viaggi di migranti a bordo di gommoni veloci tra la Tunisia e la Sicilia . L'indagine è stata coordinata dall'aggiunto Marzia Sabella e dai pm Gery Ferrara e Federica La Chioma.(ANSA)