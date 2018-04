Le aree in questione riguardano quelle limitrofe alla banchina del porto, come le officine tubisti e meccanica, il bacino in muratura e i due pontili. Anche sul bacino da 150 mila tonnellate, il sindacato ha chiesto di sapere cosa l’Autorità Portuale intenda fare per completare l’opera, per la quale sono stati già spesi, solo per la bonifica, oltre 25 milioni di euro.

al centro del confronto che si è svolto ieri sera a Villa Niscemi tra le organizzazioni sindacali di categoria Fim, Fiom e Uilm, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al Lavoro Giovanna Marano.che confinano verso il porticciolo dell’Acquasanta e che comprendono l'ex magazzino generale di Fincantieri, recentemente abbattuto. Nel 2009 la stessa area, insieme all’ex Manifattura Tabacchi e alle aree limitrofe, come la palazzina ex mensa e il dopolavoro, con l’attuale campo di calcio, dovevano essere destinate ad albergo di lusso, centro commerciale e parcheggi. Oltre quaranta ore di sciopero contro l’allora governo Cammarata hanno fermato il progetto (Prusst 63), garantendo la vocazione industriale di quelle aree. Infine, è stato discusso anche dei bacini galleggianti di proprietà della Regione siciliana, vicenda iniziata ai tempi del governo Cuffaro e oggi ancora non conclusa.– dichiarano per la Fiom Cgil Palermo il segretario generale Angela Biondi e il componente di segreteria Francesco Foti – perché riteniamo indispensabile che le istituzioni creino condizioni concrete di rilancio e sviluppo del Cantiere Navale, unica grande realtà produttiva rimasta nel territorio. Quella sarà anche l’occasione per conoscere le reali intenzioni di Fincantieri sulla missione produttiva di Palermo, che ad oggi ci vede fortemente penalizzati rispetto agli altri cantieri del Nord.”ha annunciato che il 18 aprile si terrà l’incontro chiesto dalle organizzazioni sindacali presso l'Autorità Portuale, in vista di un successivo incontro con le altre istituzioni.