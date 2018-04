tra lo svincolo di Pontevico-Robecco e l’uscita di Cremona. La vittima era alla guida del suo autoarticolato quando La vittima era alla guida del suo autoarticolato quando

, per ragioni in corso di accertamento,

ha tamponato l'automezzo che lo precedeva.

Illeso l’autista di quest’ultimo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare l’uomo dalle lamiere accartocciate della cabina di guida. Estratto in gravissime condizioni e trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, il 38enne è morto in tarda mattinata.

Un uomo che amava la compagna e i suoi figli: soltanto due giorni fa aveva pubblicato su Facebook una foto in cui indossava una t-shirt su cui aveva stampato l'immagine della sua bambina: "La maglietta con la mia principessa", aveva scritto. Nella fotografia, papà e figlia sono abbracciati, sorridenti. La piccola, insieme alla sorellina, al fratello e alla madre, abitano ancora a Palermo. I familiari sono partiti in queste ore dal capoluogo siciliano per raggiungere Brescia.

"Lui sognava di poter tornare nella sua città", racconta un amico di Castellano. "Viveva per la sua famiglia - aggiunge - ed ogni sacrificio era per loro. Mi resterà il ricordo di un ragazzo sempre allegro e responsabile". Il 38enne palermitano lavorava al Nord per la ditta "Autotrasporti Zola" e stamattina, poco prima della tragedia, stava viaggiando in direzione di Reggio Emilia per effettuare alcune consegne.