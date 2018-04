, direttore del sito la spia.it, per le sue inchieste sul territorio. Lo scrive il gip Giuliana Sammartino nell'ordinanza che ha portato all'arresto di 4 persone per un attentato dinamitardo all'auto dell'avvocato Adriana Quattropani Un mese dopo, il 20 febbraio, Giuseppe Vizzini, scrive il Gip nell'ordinanza, "alludeva minacciosamente ancora a Borrometi" che "picca n'avi" ("Poco ne ha"). "Vedi ti ho minacciato di morte. Ormai siamo attaccati da un giornalista, droga, estorsione, mafia, clan, quello, l'altro...". Vizzini, scrive ancora il Gip, "commentava con i figli le parole di Giuliano il quale, forte dei suoi legami con i Cappello di Catania, per eliminare lo scomodo giornalista stava per organizzare un'eclatante azione omicidiaria". Ascoltato dalla polizia Giuseppe Vizzini dice: "...se sballa... se sballa che deve succedere, picciotti. Cosa deve succedere, picciotti... casa affittata a Pozzallo, quindici giorni... via, mattanza per tutti e se ne vanno. Scendono una decina, una cinquina, cinque, sei catanesi, macchine rubate, una casa in campagna, uno qua, uno qua... la sera appena si fanno trovare, escono... dobbiamo colpire a quello, bum, a terra! E qua c'e' un iocufocu (fuochi d'artificio, ndr)! Come c'era negli anni 90, in cui non si poteva camminare neanche a piedi... Ogni tanto un murticeddu vedi che serve, c'e' bisogno, cosi' si darebbero una calmata tutti gli sbarbatelli, tutti i mafiosi, malati di mafia! Un murticeddu..."."La mia vicinanza e un abbraccio a Paolo Borrometi vittima di nuove minacce di stampo mafioso. Tutti noi dobbiamo molto a chi ogni giorno con coraggio racconta la mafia". Lo scrive il ministro della Giustizia,, su twitter, sul progetto di omicidio del giornalista da parte del clan Cappello di Catania."I parlamentari del MoVimento 5 Stelle esprimono solidarietà e vicinanza al giornalista Paolo Borrometi, vittima di gravi minacce da parte di Cosa Nostra. Tutte le istituzioni devono essere vicine a chi, come Borrometi, porta avanti un coraggioso giornalismo d'inchiesta rischiando in prima persona. Siamo sempre a fianco di coloro che, con determinazione, svolgono questo tipo d'informazione volto a denunciare malaffare e fenomeni corruttivi". E' quanto affermano in una nota congiunta i capigruppo del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato,"Da Pachino volevano uccidere il giornalista Paolo Borrometi. La Fondazione Caponnetto si pone al suo fianco e non permetterà che ciò succeda. Paolo non è solo. Altresì ringraziamo la Polizia di Stato perché l'attenzione e la prevenzione in casi di minacce sono la miglior cosa. La Fondazione chiede altresì a tutti i propri membri di attivarsi a difesa di Paolo Borrometi". Lo afferma lasull'attentato pianificato dal clan Cappello di Catania."La mia solidarietà a Paolo Borrometi, minacciato dalla mafia. I giornalisti come lui, che rischiano la vita per raccontare la verità, non siano lasciati soli dallo Stato". Lo scrive su twitter il leader M5s,, sull'attentato pianificato dal clan Cappello di Catania.(ANSA)