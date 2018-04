PALERMO - Solidarietà ai sanitari che si sentono nel mirino dopo le aggressioni di questi giorni. E un appello ai siciliani "che devono vedere nella sanità un punto di riferimento".Il videoappello è pubblicato sui social dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Una società malata è quella che vede il camice così come la divisa come un bersaglio", dice l'assessore dopo i ripetuti episodi di violenza ai danni di medici e operatori sanitari in Sicilia. "Vogliamo ospedali sicuri, vogliamo una maggiore presenza delle forze dell'ordine e una maggiore responsabilità dello Stato. la Regione farà la sua parte". (sa. t.)