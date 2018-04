PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 10 aprile in Sicilia:1) PALERMO - Ex chiesa Crociferi, via Torremuzza 21, ore 09:30 Incontro-dibattito su "Scuola del territorio, scuola della comunità", organizzato dalla federazione della Cisl regionale (Fsur). Partecipano l'assessore regionale dell'Istruzione Roberto Lagalla, il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando e del direttore dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte.2) GELA (CL) - Museo archeologico regionale, ore 10:00 Presentazione di reperti subacquei recuperati dalla Soprintendenza del Mare negli ultimi anni, tra cui i lingotti di oricalco.3) PALERMO - Ars, Sala Gialla, ore 10:30 Incontro organizzato dalla III Commissione attività produttive per parlare di Zone economiche speciali.4) PALERMO - Sicindustria, via A. Volta 44, ore 11:00 Presentazione di uno studio sui 390 Comuni siciliani (preparato da Ance Sicilia, Cna, Confartigianato Imprese Sicilia e Sicindustria) sul malfunzionamento della macchina dei pagamenti.5) PALERMO - Tribunale, Corte d'Apello, ore 14:30 Conferenza su "Gli illeciti ambientali e le tutele possibili". Intervengono, tra gli altri, il procuratore generale Roberto, Laura Biffi di Legambiente, il consigliere della Cassazione Luca Ramacci e il Gip Nicola Aiello. 6) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Sala Giunta, ore 15:00 Presentazione del programma completo dell'edizione 2018 della Biennale internazionale d'arte contemporanea sacra delle religioni dell'umanità (Bias).7) MISTERBIANCO (CT) - Palestra Pitagora, ore 15:00 Due sedute di allenamento con le promesse del volley siciliano nell'ambito del 'Progetto Talenti 2018' e corso di aggiornamento tecnico riservato agli allenatori di secondo e terzo grado. Partecipa, tra gli altri, l'allenatore della Nazionale femminile di volley Davide Mazzanti.8) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Sala giunta, ore 15:00 Conferenza stampa della Biennale di arte sacra organizzata dal World International Sicilian Heritage.9) PALERMO - Piazza Ottavio Ziino 24, ore 15:30 Tavolo regionale convocato dall'assessore Ruggero Razza per il monitoraggio delle vaccinazioni nell'isola. Al termine dell'incontro sarà fatto il punto con la stampa.10) CATANIA - Piazza Vincenzo Bellini, ore 17:00 Celebrazione del 166/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.11) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi 41, ore 17:00 Seminario dal titolo "Itinerario Arabo Normanno. Stato dell'arte e prospettive".12) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Carmelo Botta e Francesca Lo Nigro presentano il loro nuovo libro "Placido Rizzotto. Dai Fasci siciliani dei lavoratori alla strage dei sindacalisti".13) RAGUSA - Via Diaz 56, ore 18:00 Conferenza di Enrico Ferri, docente di Filosofia del diritto, dal titolo 'Razzismo fascista e razzisti contemporanei". Le 'leggi in difesa della razza' del 1938".14) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 18:30 Inaugurazione della mostra "Un'astrazione figurativa/una figurazione astratta', di Pierluigi Portale. Fino al 2 maggio. 15) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta di consiglio comunale.16) CATANIA - Vari musei e siti culturali, ore 19:00 Al via "Sicily Fashion Night Out", una notte di apertura di musei e siti culturali fino alle 24.00 in concomitanza con un evento dedicato alla promozione della Moda made in Sud da parte dell'Ice nell'ambito del Piano Export Sud II a sostegno delle regioni del Mezzogiorno.(ANSA).