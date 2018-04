A causa dei problemi in discarica a Bellolampo, la spazzatura viene raccolta a rilento e molta resta per strada. Due gli interventi dei pompieri in Via Belmonte Chiavelli, in via Sacco e Vanzetti; tre in via Villagrazia. E poi in via Margifaraci, in via Deodato, in piazza Achille Grandi, via Pecori Giraldi, via Giuseppe Cirrincione, via Castellana e largo Di Vittorio.(ANSA).