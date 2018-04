"In questo momento si sta verificando una trasformazione del morbillo - dice Razza - che grazie ai vaccini è sempre meno una malattia pediatrica e sempre più intergenerazionale. La vaccinazione serve a questo, e per questa ragione stiamo pensando di estendere l'esenzione per la vaccinazione anche a fasce generazionali più adulte".

Al tavolo tecnico all'assessorato alla Salute partecipano i direttori dei settori prevenzione delle Asp, i direttori dei servizi prevenzione, i responsabili delle centrali operative del 118 e il referente del servizio biocontenimento e sicurezza sanitaria. Tra le questioni esaminate anche i casi di morbillo registrati in provincia di Catania: "Stiamo monitorando tutte le province, a Catania c'è la coda di un'epidemia iniziata lo scorso anno - dice Razza - in questo momento ci sono due casi di morbillo particolarmente difficili perché collegati anche ad altre patologie. Adotteremo un piano che coinvolge gli ospedali perché la presa in carico del paziente è fondamentale".

Una situazione a cui gli ospedali siciliani sono comunque preparati: "Non ci sono problemi ad adeguare gli ospedali al numero di pazienti - dice Razza - ma molti possono essere curati a casa. Si tratta di dare le giuste linee guida, separando pazienti da ospedalizzare da quelli che si possono curare a casa". Per quanto riguarda la copertura delle vaccinazioni, Razza conferma che il monitoraggio si concluderà il 30 di aprile, secondo quanto già stabilito dal decreto Lorenzin.

PALERMO - "Stiamo adottando un piano straordinario per smaltire le liste d'attesa per le vaccinazioni, aumentando il numero di vaccinatori": l'assessore alla Sanità Ruggero Razza lo annuncia durante una pausa del tavolo tecnico in corso all'assessorato alla Salute per fare il punto sulla copertura dei vaccini in tutta la Sicilia. Tra le misure prese in considerazione anche lo screening del personale delle Asp, per stabilire il numero esatto dei lavoratori sanitari vaccinati: "Gli ospedali devono essere luoghi di cura e non di incubazione".