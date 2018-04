Non solo dispersione scolastica, ma anche i rischi connessi alle strutture fatiscenti, l’assenza di orari prolungati o a tempo pieno: sono tanti i temi sul piatto della discussione a cui hanno partecipato Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione, il sindaco Leoluca Orlando, presidente dell’Anci Sicilia, Maria Luisa Altomonte direttore dell’Ufficio regionale scolastico, Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl Scuola, e Mimmo Milazzo, segretario generale della Cisl Sicilia.

Il dato sconfortante salta fuori nel corso dell’incontro "La scuola del territorio, la scuola della comunità in Sicilia", organizzato a Palermo dalla Cisl., segretaria generale della Cisl scuola in Sicilia, presenta i dati del report: “La Sicilia con 23,5 % dei ragazzi fra 18 e 24 anni fuori dai percorsi d’istruzione è fra le 400 regioni con maggiore dispersione scolastica”.: “Su oltre 4200 edifici soltanto 1680 vengono utilizzati per le attività scolastiche, il 39 %. La restante parte è inattiva o comunque non associata ad attività scolastiche. Ancora peggiori sono i dati rispetto agli edifici dotati di mensa che sono il 6,3 % del totale. Questo testimonia l’impossibilità di avere scuole con il tempo prolungato e a tempo pieno”.E proprio all’edilizia scolastica è dedicata la maggior parte degli interventi. L’assessore Robertoaffronta le questioni nella loro complessità facendo autocritica sul governo regionale al di là dei colori politici: “In Sicilia il governo, in passato, si è interessato troppo poco del mondo della scuola. È mancata la concertazione comune. Al tavolo ministeriale dobbiamo trovarci tutti assieme altrimenti facciamo il gioco degli altri. Certamente non abbiamo le risorse per potere sopportare una funzione di supplenza che per la Costituzione appartiene allo Stato. Abbiamo la volontà di avviare alcune pratiche, ad esempio, sull'edilizia scolastica. Stiamo già discutendo, (e abbiamo iniziato a farlo concertando con l'Anci Sicilia il piano triennale dell'edilizia scolastica, prima della pubblicazione del bando da poco pubblicato) per intervenire a tutela della sicurezza (vulnerabilità sismica che stiamo valutando e rispetto delle norme anti-incendio) e luoghi di refezione. È stato uno dei problemi dello Stato: non avete mense il quindi niente tempo pieno tempo prolungato”.