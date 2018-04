È quanto affermano sostanzialmente i giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma che hanno respinto una istanza presentata dai legali dell'ex parlamentare, attualmente ricoverato presso il Campus Biomedico di Roma. I legali avevano chiesto ai giudici di valutare se le condizioni in cui si trova dal 14 febbraio il loro assistito sono compatibili con i diritti umani."Attualmente Dell'Utri - scriveva nell'istanza l'avvocato Alessandro De Federicis - è costretto in una camera di ospedale, dove non può nemmeno aprire la finestra perché sigillata e deve dormire con la luce in faccia e piantonato 24 ore su 24 da due agenti".L'ex senatore è affetto da cardiopatia, diabete ed ha un tumore alla prostata: il ciclo di radioterapia a cui è sottoposto terminerà il prossimo 18 aprile, quando poi rientrerà nel carcere di Rebibbia.