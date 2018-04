Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.1) PALERMO - Piazza Marina, ore 09:00 Manifestazione regionale dei "Forestali ed enti di servizio all'agricoltura" indetta dai segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali Mannino, Manca e Marino, per la mancanza di risposte da parte del Governo regionale sui problemi di queste categorie.2) CATANIA - Monastero bendettini, auditorium De Carlo, ore 09:30 Tappa dell'Edux Unitour su 'Aprire le porte del mondo del lavoro' con il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il direttore del Disum Marina Paino e il presidente del Centro orientamento formazione e placement Nunzio Crimi.3) CATANIA - Municipio, aula consiliare, ore 10:00 Sesta tappa della manifestazione nazionale "#Conibambini - Tutta un'altra storia. Con i Bambini a palazzo di città". Consiglio comunale autogestito dagli studenti catanesi per parlare di periferie, povertà educativa e comunità educante. Partecipano il sindaco Enzo Bianco e il presidente di Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore.4) PALERMO - Sala stampa, Assessorato regionale al Turismo via Notarbartolo 9, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del progetto "Case a 1 euro" lanciato dal Comune di Sambuca di Sicilia. Partecipano l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il sindaco di Sambuca Leo Ciaccio e il vice sindaco Giuseppe Cacioppo che illustreranno le modalità di vendita di 17 immobili nel Borgo dei Borghi, a partire dalla base d'asta di 1 euro.5) SIRACUSA - Grande Albergo Alfeo, ore 11:00 Conferenza stampa dei "Popolari e Autonomisti - Idea Sicilia" per illustrare il programma di rilancio della città e incontrare il candidato a Sindaco e presentare tre incontri tematici, per ascoltare le problematiche del territorio e portare a conoscenza della città, le soluzioni messe in campo.6) PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa, ore 15:00 Si apre "Avvivando Wine fest", giunta alla settima edizione. Due giornate dedicate alle eccellenze enologiche e gastronomiche della Sicilia.7) CATANIA - Palazzo centrale Università, aula magna, ore 15:00 Le associazioni Controcampus, Azione Universitaria, Welove Unict, Ares, Libertas e MSU organizzano l'incontro-dibattito su "Sicilia: quale futuro per il diritto allo studio?" con l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla. Partecipano il rettore Francesco Basile e il presidente dell'Ersu Alessandro Cappellani.8) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Antonio Bonanno presenta il suo libro "L'orologio", Logos edizioni. Interviene Rosanna Maranto.9) PALERMO - Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione del film "Poesia Senza Fine" di Alejandro Jodorowsky.10) PALERMO - Oratorio di Santa Cita, ore 21:00 Per la Stagione concertistica 2018 del Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo sono in programma le Cantate da camera di Alessandro Scarlatti (1660 &ndash 1725) e di Emanuele Rincon d'Astorga (1680 -1757).11) PALERMO - Ridotto dello Spasimo, ore 21:30 Esibizioni di Ginevra Stracci, allieva di Canto Jazz presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo e Valentina Migliore, giovane cantante siciliana, allieva del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio palermitano. Saranno eseguite composizioni di Irving Berlin, Vincent Youmans, Cole Porter e altri.