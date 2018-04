. Questa la percentuale dei ragazzi che durante le scuole medie decidono di abbandonare il percorso formativo in piena scuola dell’obbligo: 0,8 punti in più rispetto alla media italiana che è pari a 0,5 e addirittura di un punto percentuale in più rispetto alla media meridionale. I dati sulla dispersione scolastica pubblicati nei mesi passati dal Miur sono stati analizzati dal mondo siciliano della scuola in due differenti incontri sindacali uno della Cisl, a Palermo, l’altro della Flc Cgil, a Messina. Dietro la Sicilia, nella stessa fascia di rilevazione, seguono Calabria, Campania e Lazio con l’1%, mentre la percentuale più bassa si registra in Emilia Romagna e Marche con lo 0,5%.Infatti, il tasso dei ragazzi siciliani che abbandonano le scuole superiori è complessivamente del 5 %. In questa rilevazione la Sicilia è terza dietro la Sardegna (5,5 %) e la Campania (5,1 %) e comunque sopra la media italiana del 4,3 %. Le migliori Umbria, Molise e Veneto registrano una percentuale attorno al 3 per cento del totale degli studenti.. Nel tasso di abbandono fra la scuola media e le scuole superiori, la Sicilia, con una percentuale di 1,8 punti, è vicinissima alla media italiana pari a 1,61 e comunque c’è chi fa peggio come il Piemonte con 2,1 %. Ciò testimonia come ragazzi siciliani che superano le scuole medie si iscrivano agli istituti superiori per poi abbandonare lungo il percorso.Partecipando al un incontro dell’organizzazione sindacale Cisl,: “Questa è la regione delle contraddizioni. Così sperimentiamo, da una parte, nelle classifiche dei migliori licei italiani prodotte dalla stampa nazionale la presenza di licei siciliani almeno tra i primi dieci licei italiani e comunque nelle prime posizioni. Dall’altra parte registriamo una alta dispersione scolastica. Questi dati opposti raccontano l’esistenza di una forte diseguaglianza scolastica e ci chiama a intervenire per accorciare le distanze di questo largo iato. Per questo – ha concluso rivolgendosi al comparto scuola – dobbiamo ritrovarci insieme attorno a un tavolo tecnico per studiare una agenda di obiettivi per la scuola”.