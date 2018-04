E' di due motociclisti morti, uno di 72 e l'altro di 66 anni, e un altro ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 lungo l'autostrada A14 in direzione nord all'altezza di Campofilone (Fermo). Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti della polizia stradale intervenuta sul posto insieme con il personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato ha rallentato per immettersi in un cantiere dell'autostrada quando è stato tamponato da un altro camion che lo seguiva e che lo avrebbe spinto in avanti travolgendo i motociclisti che lo precedevano: due sono morti sul colpo. Il terzo è stato soccorso e trasferito in ospedale. L'incidente ha provocato anche rallentamenti al traffico veicolare con una coda di circa due chilometri. (Ansa)