Una persona è rimasta ferita nello schianto: in base alle prime informazioni si tratterebbe di un automobilista che ha perso il controllo della sua macchina, finendo fuori strada e coinvolgendo altri veicoli.. Dopo le cure mediche sarà effettuato il test per rilevare l'eventuale presenza di alcol nel sangue. Lunghissime code nel tratto autostradale, il traffico è paralizzato in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.