È passata la linea difensiva degli avvocati Salvino Pantuso, Nino Caleca, Vincenza Ciulla, Giovanni Di Benedetto, Vincenzo Giambruno.

. L'azienda è stata dissequestrata. La decisione è della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo che ha raccolto l'eredità del collegio un tempo presieduto da Silvana Saguto e composto dai giudici Fabio Licata e Lorenzo Chiaramonte. Sono tutti sotto processo a Caltanissetta.di fatto concorda con l'operato dei colleghi: il sequestro nel 2013 andava fatto perché le parentele fra i soci e i mafiosi c'erano, ma dopo cinque anni di amministrazione giudiziaria le cose sono cambiate. Va in confisca solo un appartamento intestato a Caterina Spadaro e ritenuto di proprietà di Girolamo Buccafusca. Per Buccafisca, Antonino Spadaro del 1956 e il suo omonimo, classe 1948, e Maurizio Gioè è stata respinta la misura di prevenzione personale.la Compagnia servizi portuali; la Compagnia lavoratori portuali; la Clp Tutrone; la Portitalia; la Terminal containter Palermo; la Suditalia, Terminal operator; un fondo rustico a Piano dell’Occhio ; un appartamento di sette vani di via Giuseppe Cimbali e uno di via Ammiraglio Rizzo; due immobili in via Gaetano Daita e in piazzale Giove, più altri tre appartamenti di via Inserra. Ed ancora automobili e conti correnti.pure lui coinvolto nello scandalo Saguto, ed è stato completato dal nuovo amministratore giudiziario Franco Maurizio Lagro, che ne ha preso il posto dopo che il primo è finito sotto inchiesta.- 17 soci su 300 sono fratelli, cugini e cognati di mafiosi - e alcune operazioni per nasconderle. Ma non basta per il sequestro. Così ha stabilito il collegio di cui fanno parte i giudici Luigi Petrucci e Giovanni Francolini.