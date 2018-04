TRAPANI - Un uomo di 37 anni è stato ferito da una coltellata, al termine di una lite scaturita per la raccolta della spazzatura a Trapani. A colpirlo sarebbe stato, secondo i carabinieri, un dipendente della Trapani servizi di 58 anni. I due, secondo i carabinieri, avevano, da diverso tempo, forti dissidi per la raccolta dei rifiuti, questa volta però oltre alle parole si sono armati uno di bastone e uno di coltello finendo entrambi in ospedale. Sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.