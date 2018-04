Ho visto ieri un turista fotografare l’immondizia di Palermo. L’ho visto nel centro della città,e puntare il cumulo di rifiuti che quasi nascondevano i cassonetti ricolmi. L’ho visto rinfoderare la sua macchina e lasciare quell’angolo di strada con una smorfia che diceva, qualunque fosse la sua lingua, “che schifo”.Che schifo. Accadeva ina, accade in tante altre zone, nel turbinìo dei sacchetti che scompaiono e riappaiono nel bel mezzo della. E diciamolo subito, a scanso di equivoci, il riferimento al riconoscimento per la città non c’entra, o c’entra fino a un certo punto. Si proverà a spiegare in che senso.Nessuno ha le bende agli occhi, né intende “prendere partito” per chissà quale motivo. È una città più viva, con alcune zone del centro restituite ai cittadini grazie ad azzeccate pedonalizzazioni, con un fermento o quantomeno l’impressione di un fermento che male non fa. Insomma, non è ancora certamente sicura (basta girare un po’ la sera o raccogliere qua e là le storie di ordinaria criminalità), ma eccitante forse sì, forse un po’ più di prima., oggi, a fare da foglia di fico a quelli che sono ritardi e inefficienze ormai croniche. Perché un motivo, gira e rigira, c’è sempre. Ma l’emergenza della munnizza, con i cassonetti a incendiare le notti palermitane, resta un appuntamento fisso. Come uno di quegli spettacoli che si terrà, prima o poi, in una data e un luogo comunicato solo all’ultimo momento.. E ci riferiamo, ovviamente, a chi ha l’onore di amministrare il capoluogo della Sicilia. Non regge più, nemmeno – un consiglio a Orlando: cambi disco – il riferimento storico-antropologico alla nostra radice mediorientale, come emerso da una imbarazzata (e imbarazzante) risposta, alcuni giorni fa, agli inviati di “Report”. Insomma, anche lì bisogna decidersi. Il sindaco si decida a spiegarci la natura di questa città. Che – nei suoi racconti – somiglia aquando si parla di car sharing, aquando si parla di Teatri e ase si parla di munnizza. Detta così, pare solo un caso di melting pot a convenienza.. Se il problema è storico, antropologico e genetico, ci si aspetterebbe che certe azioni, certe tendenze come l’inciviltà diffusa, la refrattarietà a certi usi come quelli della raccolta differenziata, fossero distribuiti per il territorio siciliano in maniera più o meno uniforme. E invece in Sicilia, tra ritardi colossali e invincibili inefficienze, ecco anche città che brillano, pulite, ordinate. Nelle quali – basta prendere i più recenti dati sulla differenziata, come quelli presentati dal governo regionale in una recentissima delibera – la raccolta “porta a porta” è attiva e funziona, nelle quali, insomma, i passi avanti si sono compiuti davvero. Non accade invece qui, in questo angolo sempre più puzzolente di Sicilia compreso tra Villabate e Carini. Manco fosse, questa,, chiusa a quattro mandate per non far propagare una imponderabile nuova peste.E se non bastano quei numeri, basterebbe ricordare checontestando proprio a(e in quota parte al suo predecessore) così come all’ex governatore(e in parte ache l’ha preceduto) una bella porzione della responsabilità di questo sfacelo. E su Orlando, in particolare, ecco che le accuse sul passato si traducono nell’attualità. A lui, entrato nel settimo anno di governo cittadino (con quella lunga eredità del “sindaco che lo sa fare”) non si può giustificare la mancata capacità di programmare, la scarsa crescita della raccolta, lo stato boccheggiante delle società coinvolte nel sistema, l’utilizzo di Bellolampo alla maniera immortalata una settimana fa dalle telecamere di Rai Tre. Lì dove arriva di tutto, senza che nessuno se ne accorga.Le differenziate che non partono e il costo per il conferimento in discarica, tradotto in quellache non arricchirà i siciliani, richiama – quantomeno - i nostri amministratori (compresi quelli della Regione, amanti dell’emergenza che tutto può e tutto consente), e Orlando per primo, alle loro responsabilità.Questa è la situazione oggi. E basta essere,. Ed è qui che. Senza alcuna voglia di minimizzare l’importanza di questo riconoscimento. Anzi, al contrario. Ci aspetteremmo oggi, per primi, da chi – giustamente, legittimamente, in qualche in maniera persino sacrosanta – esulta e racconta entusiasta una Palermo che da qualche parte si risveglia, un pubblico urlo di rabbia.Che il discorso sulla Cultura sia una cosa, e quello sulla munizza un’altra cosa è vero. Ma fino a un certo punto. Perché l’incontro tra l’una e l’altra, tra la Cultura e la munnizza, è tutto. Turisti arrivati in massa, negli ultimi tempi – questo lo sanno anche i bambini – anche grazie a uno scenario internazionale che rende assai insicure le mete che una volta erano “concorrenti” della Sicilia. E così anche dagli operatori del Turismo, insieme ai fautori del bello, dalle categorie produttive, dai commercianti, dagli albergatori, ci attenderemmo una protesta senza colore politico, senza ideologie, senza preconcetti. Perché. Che rischia di rivelarsi un fuoco fatuo. Una mirabolante, incoraggiante, ottimistica fiammata di bellezza in una città solo apparentemente irredimibile.In quel turista che ha affidato alle proprie labbra il disprezzo. E che magari, domani, tornerà nel suo paese raccontando di una città bella e viva ed eccitante, ma sporca da fare schifo. Raccontando, cioè, per farla breve, la storia di una occasione perduta.