“La Presidenza dell’Ars – ha detto Gianfranco Miccichè a conclusione della riunione - dopo avere ascoltato le indicazioni e i suggerimenti dei capigruppo, si è impegnata a fare, entro una settimana, una proposta per contenere la spesa e il numero dei collaboratori esterni dei gruppi parlamentari, al fine di ridurre lo spreco di risorse pubbliche”.

PALERMO - Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha riunito la conferenza dei capigruppo in Sala lettura a Palazzo dei Normanni non per organizzare i lavori parlamentari ma per discutere dell’incresciosa situazione che si è creata per le “assunzioni” di collaboratori esterni effettuate dai gruppi parlamentari all’Assemblea regionale siciliana.E spunta fuori anche la possibilità di prevedere un emendamento alla legge di stabilità, che deve essere approvata entro il 30 aprile, per intervenire sui criteri di assunzione di portaborse e collaboratori nei gruppi parlamentari, caso sollevato dalla Corte dei conti che ha mosso rilievi rispetto alle modalità con cui questo personale è stato contrattualizzato all'inizio della legislatura.Tra portaborse e collaboratori, cosiddetti 'stabilizzati', al momento sono 162 le persone inquadrate dai gruppi parlamentari.