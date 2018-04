è tenuta questa mattina udienza del processo di primo grado contro i capigruppo della XV legislatura sul

le spese dei Gruppi Parlamentari. Ad essere esaminato oggi anche Livio Marrocco, ai tempi in conte

stazione capogruppo all'Ars di Futuro e Libertà. “Ho chiarito, penso in maniera esaustiva, davanti al Collegio giudicante i

fatti oggetto di contestazione - dice Marrocco in un comunicato -. Dei €5.000 circa che mi vengono contestati

solo 1.000 fanno riferimento alla gestione del Gruppo Parlamentare. In due anni e mezzo, infatti,

in cui ho gestito quasi 2 milioni di euro, mi è stato contestato un bonifico effettuato a Villa Igea, acconto

per l’organizzazione, per il giorno 19 luglio 2011, di un incontro tenuto in occasione della visita dell’allora

Presidente della Camera e Presidente di FLI On. Fini con la deputazione regionale, gli Assessori Regionali e

la deputazione nazionale. Abbiamo portato a supporto il bonifico di saldo e la relativa nota descrittiva dei

servizi resi. La Procura sembra non fosse riuscita a comprendere a cosa si riferisse la spesa. Ci sembra che la

spesa, così descritta, rientri tra quelle ammissibili poiché strettamente legata alle funzioni del Gruppo.

Il resto delle spese contestate, circa 4.000 euro, non riguarda la gestione del gruppo ma sono uscite del mio

conto corrente personale nel quale confluiva l’indennità di capogruppo, il famoso 10%. Infatti, nella fase

delle indagini precedenti all’avviso di garanzia, ho collaborato con la Guardia di Finanza e, contrariamente

ad altri, le cui posizioni sono state in gran parte definite con archiviazione, ho materialmente prodotto tutte

le carte richieste. Alla domanda su come spendevo l’indennità ho in totale buona fede e con spirito di col

laborazione prodotto quasi €55.000 di documenti di spesa relativi a uscite del mio conto corrente. Durante

il mandato, per mio scrupolo (le norme del tempo, poi modificate, non prevedevano rendiconti, attestazio

ni o produzione di documenti), tenevo da parte tutti i documenti relativi a spese sostenute nella mia quali

fica. Quando la Guardia di Finanza ha chiesto di conoscere le spese da me sostenute ho consegnato spon

taneamente tutte le carte, che tenevo a casa. La Guardia di finazna e la procura contestano oggi €3.600 di quei 55.000.

Non ho mai richiesto rimborsi o presentato rendicontazioni, come evidenziato da qualche media, per il

semplice fatto che non era previsto. In questo contesto è evidente che qualche scontrino o ricevuta di po

chi euro, purtroppo, sia finita nel mucchio per errore, e di questo mi rammarico; ma erano carte mie e non

dovevano essere oggetto di rendiconto a terzi. Se non fossi stato in buona fede avrei eliminato le ricevute

relative a spese non istituzionali (peraltro di importi irrisori) prima di consegnarle alla guardia di finanza.

Anche sulla famosa vicenda dei fumetti allegati, dolorosa per me e la mia famiglia per i risvolti mediatici, ho

chiarito che non mi sono mai recato in edicola, altri erano delegati a questo; mi limitavo al solo pagamento

mensile dei giornali sempre dal mio personale conto corrente e mi sono accorto della presenza di ricevute

relative, tra le altre voci, a fumetti e altri allegati, non tutti contestati, solo dopo aver ricevuto l’avviso di ga

ranzia, non avendo controllato le ricevute prima della consegna alla Gdf.

Il processo è ancora lungo, abbiamo testimoni e documenti che supportano quanto detto e sono fiducioso

che la correttezza e la buona fede verranno riconosciute”.

