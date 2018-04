. Il colpo di un 22enne palermitano è andato in fumo perché è stato sorpreso dalla polizia.. I poliziotti hanno accertato la manomissione della porta, mentre il giovane ha tentato di scappare fuggendo all'esterno dell'edificio.Aveva inoltre portato via un cellulare, di proprietà di un insegnante che ieri l'aveva dimenticato a scuola, Quattro gli armadietti trovati forzati. Per Mortillaro sono scattate le manette.