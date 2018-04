La proroga delle concessioni per le scommesse sportive rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dai Monopoli impedirebbe agli operatori esteri di entrare nel mercato italiano.

Con questa formula il Tribunale di Termini Imerese ha assolto, titolare di un'agenzia di scommesse collegato a un marchio straniero., hanno puntato la difesa sul fatto che il bando Monti che regolamenta le concessioni fosse “discriminatorio” nei confronti dell'imputato.dei beni a titolo non oneroso e la durata dei diritti fissata in tre anni, in controtendenza con quanto previsto da un trattato dell'Unione europea.