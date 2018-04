PALERMO - Per la capogruppo del M5s all'Ars, Valentina Zafarana, "serve trasparenza sugli atti e i Dpa dell'ufficio di Presidenza". Zafarana prende spunto dal "giallo" relativo al decreto del 23 novembre dell'anno scorso sotto la presidenza di Giovanni Ardizzone che fissava paletti per i contratti di portaborse (D6) e "stabilizzati" ma che non è stato applicato in pieno dai capigruppo all'inizio di questa legislatura nell'inquadramento del personale perché, come sostenuto davanti alla Corte dei conti, nessuno ne conosceva il contenuto. Il Dpa insomma non sarebbe stato notificato ai gruppi parlamentari, è la tesi sostenuta davanti ai giudici contabili. "Io ne sono venuta a conoscenza solo a marzo leggendo la relazione della Corte dei conti con i rilievi mossi", dice Zafarana.

